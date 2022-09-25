Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki son maçını Faroe Adaları ile oynayacak!

Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi son maçında Faroe Adaları ile karşılacak Milli Takım, gruptaki altıncı maçına çıkıyor. Zorlu kaşılaşma öncesinde Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. hafta maçında Türkiye, Lüksemburg'u konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona ermişti. Millilerin gollerini 16. dakikada Cengiz Ünder, 39. dakikada Maxime Chanot (K.K) ve 87. dakikada İsmail Yüksek kaydetti.

A Milliler, B grubuna yükselmeyi garantilemişti. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak. Peki Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. grup 6. hafta mücadelesine Faroe Adaları ile çıkıyor. Maç 25 Eylül Pazar günü saat 21:45'te olacak. Müsabaka Tórsvøllur Stadyumu'nda ve hakem Serhiy Boiko yönetiminde gerçekleşecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Anatoliy Abdula olacak

Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milliler, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında Faroe Adaları ile Torshavn'da oynayacak zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak, şifesiz yayınlanacak

Türkiye, Faroe Adaları maç kadrosu

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.

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FAROE ADALARI - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

FAROE ADALARI: NIELSEN, DAVIDSEN, ASKHAM, SÖRENSEN, VATNHAMAR, JOENSEN, BJARTALID, ANDREASEN, EDMUNDSSON, KLAEMINT, MEINHARD

TÜRKİYE: ALTAY, ZEKİ, OZAN, KAAN, FERDİ, İRFAN CAN, ORKUN, YUNUS, HALİL, KEREM, SERDAR

Faroe Adaları performansı

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı.

Türkiye UEFA Uluslar Ligi puan durumu

Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Faroe Adaları ise 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki diğer maçta ise Lüksemburg, Litvanya'yı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı atmıştı.

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Milli takım, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022'de oynadığı Uefa Uluslar C Ligi 1. grup ilk maçını ise 4-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe rakibi karşısında ilk galibiyeti getiren goller, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'dan gelmişti.

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gördü.

A Milli futbol takımı Faroe Adaları antremanı

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları maçı hazırlıklarını yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

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Kuntz'un saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Oyuncular daha sonra istasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Mehmet Büyükekşi idman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz ile saha kenarında kısa bir süre sohbet etti.

Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maç sonuçları

A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ile 82. dakikada Diogo Jota attı.

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Grubun diğer mücadelesinde İspanya, sahasında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu. İsviçre'nin gollerini 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo atarken, ev sahibi ekibin tek golü 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

İspanya-İsviçre: 1-2

Çekya-Portekiz: 0-4

B Ligi

1. Grup:

Ermenistan-Ukrayna: 0-5

İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

2. Grup:

İsrail-Arnavutluk: 2-1

4 .Grup:

Slovenya-Norveç: 2-1

Sırbistan-İsveç: 4-1

C Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1

Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0

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