ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Uzmanlara göre Fed'in ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin tahminlerde eylül ayı öne çıkarken, Merkez Bankası’nın 2024 yılında en az bir faiz indirimi bekleniyor. Uzmanlar 2025 sonbaharına kadar her biri 25 baz puanlık dört faiz indirimi gerçekleşebileceğini belirtiyor. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? FED faizi ne zaman indirecek? İşte merak edilen detaylar.