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FAST güvenli ödeme işlem tutarı ne kadar oldu? Ödemelerde yeni sistem devreye alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla FAST Ödeme Sistemi'ne yeni bir katman servisi eklediğini duyurdu. Yeni katmanda işlem limiti 2 milyon TL olarak belirlendi. Bu yeni servis, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi adını taşıyor ve onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde daha fazla güvenlik sağlamayı amaçlıyor.

09:57 - 5/06/2024 Wednesday
Güncelleme: 09:57 - 5/06/2024 Wednesday
Yeni Şafak
FAST'te güvenli ödeme tutar belli oldu
FAST'te güvenli ödeme tutar belli oldu

Merkez Bankası, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisine İlişkin Basın Duyurusu yayımladı. Onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi devreye alındı. Ödemeler onay işlemiyle tamamlanacak.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi Ne İşe Yarayacak?

Bankadan yapılan yazılı açıklamalarda, "Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecektir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlamaktadır.

Güvenli Ödeme İşlemi Nasıl Tamamlanacak?

Bu hizmet ile, ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti edilmektedir.

FAST Güvenli Ödeme Tutarı Ne Kadar?

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir.

Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi’nin de FAST Sisteminin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülmektedir.

#TCMB
#merkez bankası
#FAST
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