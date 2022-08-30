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Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı mı?

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Peki Fatih Özer yakalandı mı, nerede yakalandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Özer yakalandı mı, nerede yakalandı?
Thodex'in kurucusu Fatih Özer

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de soruşturma başlatılmıştı.

Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özer hakkında 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

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