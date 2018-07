Fatih’te okuyacak

Hem sağlık hem de okul masrafları Esenler Belediyesi tarafından karşılanan Cüneydi, İstanbul Fatih’te bulunan Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim hayatına devam edecek. Cüneydi, eğitim süreci boyunca bu okulun yurdunda kalacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs İsrail’in başkentidir” açıklamasından sonra çıkan olaylarda, İsrail askerleri tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alınan Cüneydi, direnişin sembolü olmuştu.

'Kudüs direnişinin sembolü' olarak hafızalarımıza kazınan Cüneydi, İsrail zindanlarında yapılan işkenceleri anlattı... pic.twitter.com/rDr0z1Oxuw — Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) 28 Aralık 2017

Batı Şeria’daki El Halil şehrinde 7 Aralık 2017’de gözaltına alınan 16 yaşındaki Cüneydi, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017’de kefaletle serbest bırakılmıştı. İsrail askerleri tarafından dövülen Cüneydi, sağ omzunda oluşan kırık nedeniyle Türkiye’ye gelerek ilk tedavisini de burada olmuş, masraflar Esenler Belediyesi’nce karşılanmıştı. Sağlığına kavuştuktan sonra Filistin’e dönen Cüneydi, hem eğitim almak hem de kalan tedavisini tamamlamak için yeniden Türkiye’ye geldi.

00:26 dk 10 Aralık 2017 Diğer İntifadanın sembolü olan Filistinli genç böyle tutuklandı Korkak 22 İsrail askerinin 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu El-Halil'de gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Direnişimiz kıyamete kadar sürer Filistin topraklarını 70 yıl önce işgal ederek korsan bir devlet kuran Siyonist İsrail, katliamlara ara vermiyor. ABD ve İsrail ortaklığıyla gerçekleştirilen Kudüs tahriki milyonlarca Filistinliyi sokaklara döktü. Filistin halkı 1948 işgali sonrası sürgün edildikleri topraklara geri dönüş yürüyüşü başlatırken korsan yönetim buradaki silahsız sivillere patlayıcı uçlu yasaklı mermilerle saldırarak 146 sivili katletti. Saldırılarda 16 bin 615 Filistinli de yaralandı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı protestolar sırasında yaralanan Filistinlilerden durumu acil olanların tedavilerini üstlenerek Türkiye’ye gelmelerini sağladı. Yeni Şafak, İstanbul genelinde farklı hastanelerde tedavi gören Filistinli gazilerle konuştu. Han Yunus-Hizaa bölgesinde 30 Mayıs günü yaralanan 19 yaşındaki Sabrin Mısri isimli genç kız, “İşgale karşı direnişimiz kıyamete kadar bitmeyecek” derken, 20 yaşındaki bir diğer Filistin gazisi Amro Haddad ise “Kudüs bizim ruhumuz; her ne pahasına olursa olsun Kudüs’ten vazgeçmeyeceğiz” açıklaması yaptı.İSRAİL’DEN KORKMUYORUZGasp edilen beldelerine yeniden dönüş seferberliği başlatan mazlumların gösterilerine her yaştan Filistinli katılıyor. Siyonistlerin saldırısında yaralanan 19 yaşındaki Sabrin Mısri’nin annesi Emel Mısri, “Ben ve eşim, kızımla birlikte gösterilere katılıyoruz. Kızım gazilik şerefine erişti ancak bizim de katil İsrail devletinden korkumuz yok. Bu direniş hepimizin onuru” diye konuştu. Genci-yaşlısı, hiçbir Filistinlinin topraklarından vazgeçmeyeceğini belirten anne Mısri, “Benim hayatım İsrail zulmüyle geçti. Şimdi çocuklarım aynı gerçeklikle yüzleşiyor; vazgeçmediğimiz sürece zafer bize yakındır” ifadelerini kullandı. HAZRETİ ÖMER’İN EMANETİTedavi amaçlı Türkiye’ye gelen Filistin gazilerinden 20 yaşındaki Amro Haddad ise “Kudüs bizim ruhumuz; Hazreti Ömer’in emaneti... Binlerce genç söz verdi ve sözlerinde sadık kalarak kutsal beldeyi muhafaza edecek” dedi. Sol ayağından ağır yaralı olarak Türkiye’ye getirilen Haddad, “Burada gördüğümüz ilgi bizi daha fazla şartlandırıyor. Türkiye’nin yanımızda olduğunu bilmek gurur verici. Her neye mâl olursa olsun Kudüs’ten vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Haddad’ın refakatçisi olarak Türkiye’ye gelen baba Eymen Haddad ise Türk halkına ve Başkan Erdoğan’a minnet borçlu olduklarını ve Türkiye’nin tarihte olduğu gibi şerefli Kudüs mücadelesinde asli aktör misyonunu sürdürdüğünü vurguladı. Mısır sorun çıkarıyorFilistinli gazilerin geliş işlemlerini organize eden İnsan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Ahmet Güneş, saldırılar sebebiyle ağır yaralanan ve bölgede acil müdahale bekleyen 500 hasta daha bulunduğunu açıkladı. Türkiye’ye gelen yaralı sayısının 121 olduğunu kaydeden Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tüm imkanlar seferber edilsin” talimatına rağmen Mısır kaynaklı sorunlardan ötürü hasta transfer işlemlerinde sorunlar yaşandığını belirtti. İsrail’in keyfi bombardımanlarının devam ettiğini vurgulayan Güneş, Gazze’deki Şifa ve Refah’daki Nasır hastanelerinin imkan kısıtlılığından ötürü ihtiyaca cevap veremediğini dile getirdi. Birkaç gün içinde acil müdahale bekleyen 54 hastanın daha Türkiye’ye getirileceği bilgisini veren Güneş, Filistinlileri tedavi sonrasında protez ihtiyacına yönelik de destekleyeceklerini ifade etti. ‘Topal bırak yürüyemesin’Kudüs provokasyonu sonrası artan gösterilerde İsrail, özellikle göstericilerin ayaklarını hedef alıyor. İstanbul Haseki Hastanesi’nde tedavi altına alınan 24 yaşındaki Filistin gazisi Hamza Derviş şunları söyledi: “İsrail askerleri özellikle ayaklarımıza ateş ediyor. Gösteriler, ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ (Mesirat el-Avde) adıyla organize edildiği için Siyonist askerler (yürüyemez hale getirme amacıyla) bu yöntemi uyguluyor. Kullanılan mermiler hedefi vurduktan sonra patlayıcı özellikte. Ben ve yüzlerce gösterici bu yasaklı mermilerle yaralandık.”Gazze’de yaralanan ve temmuz ayı başında İstanbul’a gelen hastalardan Hamza Derviş’in ağabeyi Bilal Derviş ise “İsrail bizi öldürmekle bitiremeyecek. Siyonist devlet, döktüğü kanda boğulacak. Kardeşimin sağ bacağının kesilme ihtimali var. Gazze’de şu an kolu, bacağı olmayan binlerce protestocu mevcut. Ben de Hamza’yı bundan sonra İsrail şeridindeki yürüyüşe kendi ellerimle götüreceğim” diye konuştu. Şehide ay yıldızlı uğurlamaİşgalci İsrail askerleri tarafından önceki gün vurularak şehit olan 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan’ın naaşı Türk bayrağına sarılarak son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin amcasının oğlu İyhab Bedvan yaptığı açıklamada, “Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi” dedi.Bedvan, şehidin Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, “Bana her zaman ‘Keşke Türkiye’ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yüz yüze görebilsem’ derdi” diye konuştu. Irkçı yasayı önceki gün “Bizi silemeyeceksiniz” sloganıyla barışçıl şekilde protesto eden Filistinlilerin üzerine tank, top ve uçak ile ateş açan İsrail, aralarında Bedvan’ın da bulunduğu 5 Filistinliyi şehit etmişti. Filistinliler Büyük Dönüş yürüyüşlerinde geçtiğimiz haftalarda Türk Bayrağı açmışlardı.G-20’de yoğun trafikİsrail askeri elini kırdı