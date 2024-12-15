FED faiz kararı 2024 Aralık ayı, yatırımcılar ve küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Eylül ayında faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indiren FED kasım ayında da faiz indirimine giderken gözler bu ay yapılacak olan toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faiz indirimi yapacak mı? İşte, FED toplantı takvimi ve ayrıntılar.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son olarak kasım ayında toplanan FED, 2024 yılının son faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Takvime göre, FED toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

ARALIK AYINDA FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.