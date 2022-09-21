Piyasalar FED eylül toplantısı için bekleyişte! Dolar ve altının ateşi çıkacak mı?

FED toplantısı yakından takip edilirken yatırımcıların gözü merkez bankası yetkililerin açıklamalarında olcak. Dün Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri Almanya'da yüzde 1,96 ile Ocak 2014'ten, İtalya'da yüzde 4,24 ile Aralık 2013'ten, Fransa'da ise yüzde 2,51 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

FED toplantısı ne zaman?

Fed faiz kararını saat kaçta açıklayacak? Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

Banka'nın en son haziran ayında açıkladığı projeksiyonlara göre, federal fonlama oranının yıl sonunda yüzde 3,4, gelecek yıl için ise yüzde 3,8 olması bekleniyordu. Kasım ve aralık aylarında yılın son iki toplantısını gerçekleştirecek olan Banka'nın bugün açıklayacağı projeksiyonlarda, oranların 2022 sonunda yüzde 4'ün üzerine çıkacağına işaret edilmesi öngörülüyor.

Fed faiz kararı ne olur?

Halihazırda para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 82 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 18 ile düşük ihtimal olarak görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

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Fed toplantısı öncesi piyasalarda son durum

Fed toplantısı öncesi dün küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasından çıkışlar devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,60 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,56'da dengelendi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de Ekim 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini gördü.

Küresel çapta dolara olan talebin de güçlenmeye devam ettiği görülürken, dolar endeksi 110,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında da satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,01, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratların yeni güne ise alıcılı başlaması dikkati çekiyor.

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FED'in temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam edeceklerinin sinyalini vererek Temmuz ayında politika faizini 75 baz puan arttırmıştı. Bu kararın ardından faiz yüzde 2,25-2,50 seviyelerine yükselmişti.

Fed’den yapılan yazılı açıklamada, FOMC’un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.

FED faiz kararları toplantısı ne zaman 2022?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı. Fed son toplantısını 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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