Tüm dünya piyasalarının beklediği açıklamaların ilki ABD’den geldi. ABD Mayıs ayı TÜFE verileri açıklandı. Ülkede enflasyon Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 3,3 arttı. Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak geldi.
Tüketici enflasyonu 2022 ortalarında yüzde 9,1 ile zirve yaptığından bu yana önemli ölçüde yavaşlamış olsa da, Mayıs ayında hala Fed'in yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde yer aldı.
ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI
Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.
Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanısında olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranları için hedef aralığın yüzde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR, EURO NE KADAR OLDU?
ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, Fed kararı sonrası yeni güne düşüşle başladı. Ons altın şu sıralarda 2.311,43 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altında, gün içinde en düşük 2.308,20 dolar, en yüksek de 2.325,67 dolar seviyesi görüldü. Gram altın 2.401,47 liradan alıcı buluyor.
13 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın/Ons: 2.328,15 dolar
Altın/Gram Spot: 2.249,07 lira
Cumhuriyet Altını: 15.756 lira
Ziynet Altını: 15.756,16 lira
Çeyrek Altın: 3.951,12 lira
Yarım Altın: 7.902,25 lira
Ata Altın: 16.389,19 lira
14 Ayar Bilezik Gramı: 1.712,75 lira
22 Ayar Bilezik Gramı: 2.328,25 lira
Gremse Altın: 39.619,00 lira
Bu fiyatlar, altın piyasasındaki genel durumu ve yatırımcıların fiyatlar üzerindeki etkisini gösteriyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, Fed'in faiz kararına yönelik beklentilerle yakından ilişkili olarak şekilleniyor.