Tüm dünya piyasalarının beklediği açıklamaların ilki ABD’den geldi. ABD Mayıs ayı TÜFE verileri açıklandı. Ülkede enflasyon Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 3,3 arttı. Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak geldi.

Tüketici enflasyonu 2022 ortalarında yüzde 9,1 ile zirve yaptığından bu yana önemli ölçüde yavaşlamış olsa da, Mayıs ayında hala Fed'in yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde yer aldı.

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.

Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanısında olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranları için hedef aralığın yüzde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR, EURO NE KADAR OLDU?

ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, Fed kararı sonrası yeni güne düşüşle başladı. Ons altın şu sıralarda 2.311,43 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altında, gün içinde en düşük 2.308,20 dolar, en yüksek de 2.325,67 dolar seviyesi görüldü. Gram altın 2.401,47 liradan alıcı buluyor.

13 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın/Ons: 2.328,15 dolar

Altın/Gram Spot: 2.249,07 lira

Cumhuriyet Altını: 15.756 lira

Ziynet Altını: 15.756,16 lira

Çeyrek Altın: 3.951,12 lira

Yarım Altın: 7.902,25 lira

Ata Altın: 16.389,19 lira

14 Ayar Bilezik Gramı: 1.712,75 lira

22 Ayar Bilezik Gramı: 2.328,25 lira

Gremse Altın: 39.619,00 lira

Bu fiyatlar, altın piyasasındaki genel durumu ve yatırımcıların fiyatlar üzerindeki etkisini gösteriyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, Fed'in faiz kararına yönelik beklentilerle yakından ilişkili olarak şekilleniyor.







