|
Özgün

Fed toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı FED faiz kararı Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi pek çok yatırım aracı üzerinde etkili olan FED faiz kararı ABD Merkez Bankası'nın yayınladığı toplantı tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Haziran ayı FED faiz kararı ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell tarafından açıklanacak.

12:48 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
FED faiz

FED faiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın yeni başkanı olmasının ardından, TCMB Para Politikası Kurulu tarafından haziran ayı faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed toplantısı 13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Faiz kararı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de paylaşılacak.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı FED faiz kararı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21:00'de açıklanacak.



#fed
#fed faiz kararı
#fed faiz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Kadınlara erken emeklilik şartları neler?