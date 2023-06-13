FED faiz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın yeni başkanı olmasının ardından, TCMB Para Politikası Kurulu tarafından haziran ayı faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantısı 13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Faiz kararı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de paylaşılacak.
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı FED faiz kararı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21:00'de açıklanacak.