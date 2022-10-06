Özgün Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta? Nereden izlenir?
ÖZGÜN HABERLER

Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta? Nereden izlenir?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3.haftasında temsilcimiz Fenerbahçe AEK Larnaca’yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Chris Kavanagh yönetecek. Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçı kaybetmeyen Fenerbahçe B grubunda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. AEK Larnaca ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı saat kaçta? Nereden izlenir? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta? Nereden izlenir?
Fenerbahçe

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 6 Ekim Perşembe saat 22:00’da başlayacak.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN’den naklen yayınlanacak.

Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÖZGÜN
Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.