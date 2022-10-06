Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta? Nereden izlenir?

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.
FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 6 Ekim Perşembe saat 22:00’da başlayacak.
FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN’den naklen yayınlanacak.