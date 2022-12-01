Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı henüz açıklanmadı.