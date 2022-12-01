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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, Fenerbahçe ve Salernitana ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı
Fenerbahçe Alanyaspor

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı henüz açıklanmadı.

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