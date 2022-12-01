Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, Fenerbahçe ve Salernitana ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detayları...

Abone Ol