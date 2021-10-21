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Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe - Antwerp maçı detayları araştırılıyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. 3. sırada bulunan Sarı Lacivertli temsilcimiz 3 puanı almanın peşinde... Peki FB- Antwerp maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi? şte maçın detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe Antwerp maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. FB Antwerp maçının detayları araştırılıyor.

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe akşamı saat 19:45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak. Mucadeleyi Rus hakem Sergey Ivanov yönetecek.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos’a 2-1, Eintracht Frankfurt’a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi

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