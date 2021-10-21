Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. FB Antwerp maçının detayları araştırılıyor.
FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe akşamı saat 19:45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak. Mucadeleyi Rus hakem Sergey Ivanov yönetecek.
Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos’a 2-1, Eintracht Frankfurt’a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi