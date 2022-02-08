Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI ve Şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon iki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Serdar, Kim, Szalai, Sosa, Ozan, Ferdi, Osayi, Valencia, Serdar Dursun.

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Uğur, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdülkadir, Carlos, Mane, Gavranovic, Bertolacci.