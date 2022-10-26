Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçları yarın başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes’i konuk edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen iki takımda liderlik için mücadele verecek. Maçı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. Daha önce 15 Eylül’de karşı karşıya gelen iki takım sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11 ve detaylar.

Abone Ol