Özgün Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu
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Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçları yarın başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes’i konuk edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen iki takımda liderlik için mücadele verecek. Maçı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. Daha önce 15 Eylül’de karşı karşıya gelen iki takım sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11 ve detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu
Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz yarın 5. hafta maçlarını oynayacak. Ülke puanı sıralamasını etkileyecek olan maçlardan temsilcilerimiz mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe - Rennes maçının detayları haberimizde.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe

Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crepso, Alioski, Rossi, İrfan Can, Joao Pedro.

Rennes

Mandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Terrier, Gouri.

FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 19:45’de başlayacak.

FENERBAHÇE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rennes maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

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