Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz yarın 5. hafta maçlarını oynayacak. Ülke puanı sıralamasını etkileyecek olan maçlardan temsilcilerimiz mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe - Rennes maçının detayları haberimizde.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe
Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crepso, Alioski, Rossi, İrfan Can, Joao Pedro.
Rennes
Mandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Terrier, Gouri.
FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 19:45’de başlayacak.
FENERBAHÇE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Rennes maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.