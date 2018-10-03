Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının yayıncı kuruluşu henüz belli değil ancak maçın Bein Sports'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.

Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'in iyileşip takıma katılması sonrası Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşması öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 224. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı.

Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı 223 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada yarın 56. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı.

Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

Porto Galatasaray canlı izle! Galatasaray Porto deplasmanında Porto Galatasaray canlı izleme bilgilerini sizler için hazırladık. İlk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, bu akşam deplasmanda da puan almayı hesaplıyor. Saat 22.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.Porto Galatasaray nasıl canlı izlenir?Digitürk üyeliği bulunanlar hiçbir ek ücret ödemeden Porto Galatasaray maçını canlı olarak izleyebilecekler. Ancak Digitürk üyeliği bulunanlar maçı ek bir ücret ödemeden izleme imkanına sahip olacak. Bunun yanı sıra ise " Sporun Yıldızı" paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.İzlemek için tıklayınız ( Üyelik gerektirir )CBC Sport canlı izle! CBC Sport frekans ayarlarıŞifresiz beIN Sports canlı izle! beıN Sports Haber artık şifresiz olarak ekranlardaPorto Galatasaray maçını şifresiz veren kanallarGalatasaray, Porto maçına hazırGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı.Maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Antrenman öncesinde sahanın ortasında toplanan sarı-kırmızılı kafile, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, hafif tempoda ısınma ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan da son çalışmada yer aldı.Teknik direktör Fatih Terim, antrenman başında kulüp doktoru Yener İnce ile görüşerek futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Terim, daha sonra takım kaptanı Selçuk İnan'la bir süre görüştü.Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti.Sarı-kırmızılıların, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği bildirildi.Galatasaray, Avrupa deplasmanında kayıpUEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.UEFA organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden Galatasaray, deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı.Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.- Şampiyonlar Ligi'nde 52 deplasman maçı oynadıGalatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.- Rakip sahada galibiyete hasretGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.