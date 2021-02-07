Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki derbimaçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevincini deplasman tribününün önünde kutladı.

FENERBAHÇE GALATASARAY ÖZET (İLK YARI)

3'ücü dakikada Caner'in pasında sol kanatta topla buluşan Samatta, kalesini terk eden Muslera'nın hatasını değerlendiremeyerek meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı gönderdi.

11'inci dakikada Arda'nın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda top yandan auta gitti.

33'üncü dakikada Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39'uncu dakikada Ozan'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

39'uncu dakikada Caner'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE GALATASARAY ÖZET (İKİNCİ YARI)



52. dakikada gelişen sağdan yapılan ortada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Belhanda’da kaldı. Bu futbolcunun pasında Linnes, müsait pozisyondaki Onyekuru’ya topukla pasını aktardı. Onyekuru’nun yakın mesafeden şutunda Altay gole izin vermedi.

54. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Kılınç, ceza sahası önüne gelerek Mostafa Mohamed’e pasını verdi. Mısırlı futbolcu Serdar Aziz’den sıyrılıp yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Linnes son çizgiye inerek ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

62. dakikada Samatta’nın pasında topla buluşan Ozan Tufan, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera iyi uzanarak topu kornere tokatladı.

71. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Osayi, Saracchi’den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş Muslera’da kaldı.

72. dakikada Taylan Antalyalı’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

75. dakikada Mesut Özil’in sağdan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ozan Tufan kafayı vurdu. Top filelere gitti ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

90 3. dakikada Mesut Özil’in soldan kullandığı korner atışında Szalai kafayla arkaya aşırttı. Sinan Gümüş’ün direkt kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

90 5. dakikada Donk’un hızlı pasında savunma arkasına sarkan Babel topu kontrol edip ardından ceza sahası dışından sert vurdu fakat top üstten dışarı gitti.

FENERBAHÇE GALATASARAY ÖZET İZLE

Mesut Özil’in ilk kez derbide

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinin 63. dakikasında oyuna dahil oldu.

Süper Lig’in 24. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi.

Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray sonlandırdı

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da cılız ataklardan sonuç alamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi.

Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a bıraktı.

Fenerbahçe Galatasaray maçındaki tartışmalı gol Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.FENERBAHÇE VAR'DAN DÖNDÜFenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabakanın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı duran topa iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafasında top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır'ın gol olarak değerlendirdiği pozisyon, daha sonra VAR'da incelendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.FENERBAHÇE'DEN OFSAYT KARARINA TEPKİFenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.Karşılaşmanın 75. dakikasında Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti.EROL BULUT: BENCE OFSAYT DEĞİLFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım” diye konuştu.Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün Galatasaray karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “İlk yarı rakip daha çok topla oynayan ama ona rağmen yakaladığımız net pozisyonlar vardı. İyi değerlendiremedik. İkinci yarı 53. dakika golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan Fenerbahçe, tek kale oynayan bir takım vardı. Gol pozisyonuna giren takımız. İkinci yarıda pozisyonları değerlendiremedik. Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım. Kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Önümüzde 17 maç var, biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemi. Onu da başaracağımızdan eminiz. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yorum yapmak istemiyorum. Sadece çizgi ile ilgili doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Çizgiyi nereden nasıl alıyorlar. Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor” dedi.Galatasaray Kadıköy'den lider döndüALİ KOÇ: ŞAMPİYONLUĞUMUZUN HABERCİSİDİRFenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu maçta kaybetmelerine rağmen müsabakada yaşananların şampiyonluğun habercisi olduğunu söyledi.Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Maçın hakkının 0-1 olmadığını dile getiren Koç, "İlk yarı onlar, ikinci yarı biz üstündük. İkinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynasaydık başka olurdu. Maçın hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen gol bize göre yüzde 100 gol. Farklı açılardan başka şeyler ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Burada önemli olan, gri pozisyonların hep bizim aleyhimize olması. Biz hakeme sitem etmeyeceğiz. İkinci yarıdaki futbolu ilk yarı oynayıp çatır çatır maçı kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu."TARAFTARLARIMIZI ÜZDÜK, BİZ DE ÜZÜLDÜK"Bu maçta yaşananların şampiyonluğun habercisi olduğunu kaydeden Koç, şunları söyledi: "Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz... Şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu bu maç. Bence sene sonu için çok önemli bir motivasyon oldu. Taraftarlarımızı üzdük, biz de üzüldük. Bu maçla ne şampiyon olacaktık, ne şampiyonluk gidecekti. Olmadı, sağlık olsun.""HİÇ CANLARINI SIKMASINLAR, BU MAÇ ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ"Maçın ardından Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile aralarında geçen diyalogla ilgili gelen soruya Koç, "Çirkin görüntülere kendi stadımızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik, kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Sağlık olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ancak hiç canlarını sıkmasınlar, bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.MESUT DERBİ HEYECANI YAŞADIFenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray müsabakasında forma giyerek derbi heyecanı yaşadı. Mesut, müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, oyunda kaldığı bölümde son oynadığı Atakaş Hatayspor müsabakasına göre daha hazır bir görüntü sergiledi.GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 5.GALİBİYETSüper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, toplamda da 15. galibiyetini elde etti. Son olarak Beşiktaş’a mağlup olan Cimbom, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başardı.OFSAYT NEDİR?Günümüzde futbol maçı izlerken en çok tartışılan pozisyonlar genellikle hakemlerin verdiği ofsayt kararlarıdır. Öyle ki, televizyonlarda milimetreler ile ölçülen pozisyonlarda hakemlerin anlık doğru karar vermesi oldukça zor bir durum. Video Hakem Sistemi’yle yaşanılan bu aksaklığın tamamen giderilmesi öngörülürken bazı futbolseverler, futbolun içine bu kadar teknoloji girmesine karşı çıkıyor.Futbolun en temel kurallarının başında gelen ofsayt kuralının yazılı açıklaması literatürde şu şekilde geçiyor:Bir oyuncunun eğer;• Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın yarı alanında (orta saha çizgisi hariç) ise• Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır.1863 yılındaki ilk futbol kurallarına göre ise ofsaytın tanımı şu şekilde yapılmış...Bir oyuncu topun önüne geçtiği anda oyun dışı kalır. Mümkün olduğu kadar çabuk, topun arkasına geçmelidir.Eğer top; kendi takımından bir oyuncu tarafından pas olarak atılmışsa, rakip takımdan biri ya da kendi takımından topun gerisinde herhangi bir takım arkadaşı dokunana kadar topa dokunamaz. Ancak kale çizgisinin arkasından topa vurulduğunda, hiçbir oyuncu oyun dışında kalmaz.

Stat: Şükrü Saracoğlu



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım x, Serdar x, Szalai x, Caner x, Ozan x, Sosa x, Samuel Osayi xx, Valencia x (Cisse dk. 63 x), Mert Hakan x (Mesut Özil dk. 63 x), Samatta x (Sinan Gümüş dk. 76 x)

Yedekler: Harun, Lemos, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Muslera xxx, Linnes xxx (Yedlin dk. 82 ?), Donk xxx, Marcao xxx, Saracchi xxx (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Taylan xxx, Emre Kılınç xxx (Etebo dk. 86 ?), Belhanda xx, Arda Turan xxx (Babel dk. 78 xx), Onyekuru xx (Kerem dk. 78 xx), Mostafa Mohamed xxx

Yedekler: Okan, Halil, Ömer, Emre Akbaba, Luyindama

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Mostafa Mohamed (dk. 54) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mert Hakan, Caner (Fenerbahçe), Saracchi, Linnes (Galatasaray)















