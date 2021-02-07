Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’in 24. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 54. dakikada Mostafa Mohamed’in attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı ve averajla liderliğe yükseldi. Maça Fenerbahçe'nin attığı ve VAR'dan ofsayt nedeniyle dönen golü damga vurdu. İşte Fenerbahçe Galatasaray maç özeti ve maçın tek golü.
Haber MerkeziİHA
Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki derbimaçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevincini deplasman tribününün önünde kutladı.
FENERBAHÇE GALATASARAY ÖZET (İLK YARI)
3'ücü dakikada Caner'in pasında sol kanatta topla buluşan Samatta, kalesini terk eden Muslera'nın hatasını değerlendiremeyerek meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı gönderdi.
11'inci dakikada Arda'nın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda top yandan auta gitti.
33'üncü dakikada Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
39'uncu dakikada Ozan'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
39'uncu dakikada Caner'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
FENERBAHÇE GALATASARAY ÖZET (İKİNCİ YARI)
52. dakikada gelişen sağdan yapılan ortada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Belhanda’da kaldı. Bu futbolcunun pasında Linnes, müsait pozisyondaki Onyekuru’ya topukla pasını aktardı. Onyekuru’nun yakın mesafeden şutunda Altay gole izin vermedi.
54. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Kılınç, ceza sahası önüne gelerek Mostafa Mohamed’e pasını verdi. Mısırlı futbolcu Serdar Aziz’den sıyrılıp yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1
58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Linnes son çizgiye inerek ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.
62. dakikada Samatta’nın pasında topla buluşan Ozan Tufan, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera iyi uzanarak topu kornere tokatladı.
71. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Osayi, Saracchi’den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş Muslera’da kaldı.
72. dakikada Taylan Antalyalı’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
75. dakikada Mesut Özil’in sağdan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ozan Tufan kafayı vurdu. Top filelere gitti ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.
90 3. dakikada Mesut Özil’in soldan kullandığı korner atışında Szalai kafayla arkaya aşırttı. Sinan Gümüş’ün direkt kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.
90 5. dakikada Donk’un hızlı pasında savunma arkasına sarkan Babel topu kontrol edip ardından ceza sahası dışından sert vurdu fakat top üstten dışarı gitti.
Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinin 63. dakikasında oyuna dahil oldu.
Süper Lig’in 24. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi.
Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray sonlandırdı
Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da cılız ataklardan sonuç alamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.
Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi.
Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a bıraktı.
Stat: Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım x, Serdar x, Szalai x, Caner x, Ozan x, Sosa x, Samuel Osayi xx, Valencia x (Cisse dk. 63 x), Mert Hakan x (Mesut Özil dk. 63 x), Samatta x (Sinan Gümüş dk. 76 x)
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