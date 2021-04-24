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Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe’de seçim tarihi ne zaman?

Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda ise seçimler 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, kaç üye seçiminde oy kullanabilecek? Pandemiden dolayı oy kullanımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe’de seçim tarihi ne zaman?
Fenerbahçe'de seçim

Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde tarihler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 5-6 haziran tarihinde gerçekleşecek.

28 bin 528 üye başkanlık seçiminde oy kullanabilecek. Seçimlerin pandemi dolayısıyla elektronik oy kullanmayla yapılabileceği ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, eski teknik direktörleri Erol Bulut'a verdiği emekten ötürü teşekkür etti.

Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu faaliyet raporu için kürsüye gelen Kızılhan, "Pandemi süreci boyunca hep bir sonraki toplantıda bir araya gelebilme umudumuzu koruduk ama şartlar buna izin vermedi. Sevdiklerimizin sağlığı en büyük önceliğimiz oldu. Kulüp olarak her şeyin başı sağlık ilkemizden şaşmadık." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden itibaren finansal olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları için büyük emek verdiklerini belirten Kızılhan, şöyle devam etti:

"Her daim Fenerbahçe'nin menfaatlerini gözettik ve bu durumdan taviz vermedik. Bankalar Birliği anlaşmasını 19 Mart'ta imzalayarak önemli adım attık. Anlaşmaya göre 2 7 yıl şeklinde durumumuz yapılandırıldı. Yapılandırma anlaşmasında büyük emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklara ve Bankalar Birliğine teşekkürlerimizi sunarız. 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili 6 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yaptık ve ek dokümanları da daha sonra paylaştık. 9 adet şampiyonluğumuz var. Burada yok sayılan sadece şampiyonluklarımız değil, Türkiye'nin futbol tarihidir."

Kulübün futbol ve diğer branşlardaki durumunu değerlendiren Kızılhan, şunları kaydetti:

"Futbol takımımız zirve mücadelesini sürdürüyor. Erol Bulut'a verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile aramızda 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz. Basketbolda kadınlarımız Avrupa üçüncüsü oldu. Tüm teknik heyet ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Erkek basketbol takımımız THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 7. sırada bitirdi. Moskova'daki maçları kaybetmemize rağmen CSKA Moskova'ya karşı İstanbul'da 2 maç alarak tekrar Moskova'ya gitmek istiyoruz. Voleybolda kadın takımımızı finalde serinin 3. maçına çıkamadı. Zorlu salgın şartlarında fedakarlık gösteren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Erkek voleybol takımımız ise ligi 2. sırada tamamladı. Yelken şubemizin sponsoru Doğuş Grubu'yla birlikteliğimizi 2021 sonuna kadar uzattık. Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk'e teşekkür ediyoruz. Kürekte erkek ve kadınlarda şampiyon olduk takımlarımızı tebrik ediyorum. 6 farklı branştan 13 sporcumuz Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazandı. Haziran ayına kadar kota mücadelelerimiz devam ediyor."

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