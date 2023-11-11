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Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 39. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor yenilgisinin ardından Ludogorets'e de mağlup olan Fenerbahçe galibiyet istiyor. Peki, Fenerbahçe ile Adana Demirspor maçı saat kaçta oynanacak? İşte maçın detayları...

12:42 - 11/11/2023 Saturday
Yeni Şafak
Fenerbahçe Adana Demirspor

Fenerbahçe Adana Demirspor

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan ancak yıldız futbolcularının sakatlıkları sonrası üst üste Trabzonspor ve Ludogorets karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor maçına çevrilmiş durumda. Maçın detayları belli oldu.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor maçı saat kaçta oynanacak?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 11 haftada 30 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alırken, 21 puanlı Adana Demirspor ise dördüncü durumda bulunuyor.

İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.

İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.




#Adana Demirspor
#fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
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Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 39. randevuda