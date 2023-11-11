Sezona muhteşem bir başlangıç yapan ancak yıldız futbolcularının sakatlıkları sonrası üst üste Trabzonspor ve Ludogorets karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor maçına çevrilmiş durumda. Maçın detayları belli oldu.

İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.