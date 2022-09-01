Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Süper Lig’in beşinci haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolseverler Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu? İşte maçın ayrıntıları...

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