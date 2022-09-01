Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak ekrana geleceği maçın ayrıntıları haberimizde.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45’te başlayacask.
Karşılaşma, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Kayserispor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.
ANTRENMANI TAMAMLADI
Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in beşinci haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.