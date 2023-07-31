Jorge Jesus'un görevden ayrılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler; 3 isimle yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe’de kimler ayrıldı?

Sarı lacivertli kulubün Twitter hesabından yapılan açıklamada 3 futbolcuyla yolların ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkür Ederiz

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirdi. Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiğini açıkladı. Sarı lacivertli kulüp bilgilendirme açıklamasında "Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Dzeko'nun yanı sıra Batshuayi, King ve Serdar Dursun'un yeni sezon için yeterli olacağını söyleyen İsmail Kartal, Samatta ile Joao Pedro'ya ihtiyacı olmadığını söyledi. Kartal ayrıca Gustavo Henrique için de olumsuz görüş bildirdi.

Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür'ü açıkladı

Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc ile anlaşıldığını açıkladı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Futbolcu Mert Müldür'ün transferi için oyuncu ve Sassuolo ile anlaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Miha Zajc ile de anlaşıldığını açıkladı. 2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Sloven oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

İşte kulüpten yapılan açıklama; "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir."

Crespo'ya iki farklı teklif sunuldu

Fenerbahçe, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'ya iki yönlü bir teklif sundu. Yıllık maaşı 500 bin euro olan ve takımının en az kazananlarından biri olan Miguel Crespo'ya 1.5 milyon euro civarında yeni bir sözleşme imzalanabileceği belirtildi. Crespo'ya buna karşılık ise 'Kafanı ver ve performansını artır.' denildi.

Crespo'ya sunulan ikinci teklif ise 10 milyon euro civarında bir teklif getirmesi oldu. Bu yönde bir teklif gelmesi halinde Crespo'ya ayrılık izninin verileceği mesajı verildi.

Yeni evlenen Miguel Crespo'nun eşi ise Avrupa'da yaşamak istiyor. Crespo da öncelikle menajeri aracılığıyla kulüp arayacak. Aksi takdirde Fenerbahçe'de kalıp yeni sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin Eylül 2021'de 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 karşılığı bonservisle transfer ettiği 26 yaşındaki orta saha, sarı lacivertli formayla 62 resmi maça çıktı ve 4 gol atıp 6 asist yaptı.

Fenerbahçe’de kimler kalacak?

Arda dışında ise 7 oyuncunun kadronun şablonunu oluşturacağını hesaplayan Kartal; Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Luan Peres, Crespo, Batshuay i ve Emre Mor 'un satılmamasını raporuna yazdı.

Sözleşmesi biten Zajc ile de yeniden anlaşılması bekleniyor. Serdar Aziz- Luan Peres tandemini ilk olarak planlayan tecrübeli antrenör, sol bekte Oosterwolde 'yi beğenmezse Peres'i bu bölgeye çekip Szalai 'yi sol stoper yapacak.

Fenerbahçe’de kimler gidecek, ayrılacak?

Rapordaki en kritik durum ise 'teklif gelirse gidebilirler' bölümü. Bu isimler Osayi Samuel, Szalai, Arao, Rossi ve Joshua King 'den oluşuyor. Osayi'nin atletizm özelliğini kullanmak isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcunun satılması durumunda Sassuolo'dan Mert Müldür 'ü hedef olarak belirledi.

Fenerbahçe transfer listesi

-Ryan Kent -İrfan Can Eğribayat -Edin Dzeko -Alexander Djiku -Umut Nayir

Fenerbahçe’nin forvet oyuncuları kimler?

-Edin Dzeko -Batshuayi -Serdar Dursun -Joao Pedro -Joshua King -Samatta -Umut Nayir

Jorge Jesus hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında teknik direktörlük görevine getirildi.

Fenerbahçe

Fenerbahçe erkek futbol takımı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımıdır. Kulübün futbol dışında faaliyet gösterdiği diğer spor dalları basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisi'dir. Fenerbahçe futbol takımı, iç saha maçlarını İstanbul Kadıköy'de bulunan 50.530 kişilik Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapmaktadır. 1907 yılında bir spor kulübü olarak kurulan Fenerbahçe, Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden birisidir.

Fenerbahçe, toplamda 28 Türkiye şampiyonluğu ile en çok şampiyon olan Türk futbol takımı olduğu iddiasına sahiptir. Süper Lig'de 19 kez, Millî Küme'de 6, Türkiye Futbol Şampiyonası'nda ise 3 kez birinci olarak Türk futbol tarihinde en çok lig şampiyonluğu yaşamış takımdır. Ayrıca, 7 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak tarihinde bir Avrupa kupasındaki en iyi derecesini elde etti. 1968 yılında şampiyonluk yaşadığı Balkan Kupası Türkiye'nin ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası oldu.

Takma adı Sarı Kanaryalar olan Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımlarla rekabeti bulunsa da en büyük rakibi aynı şehirde bulunduğu Galatasaray'dır. Bu iki takım arasında gerçekleşen maçlar Kıtalararası Derbi veya Avrasya Derbisi olarak adlandırılır. Kulübün geleneksel forması düz, sarı lacivert çubuklu forma, beyaz şort ve yanları hafif renkli beyaz çoraplardan oluşur.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu

Görev İsim

Başkan Türkiye Ali Koç

Başkan Vekili Türkiye Erol Bilecik

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Burak Çağlan Kızılhan

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Mehmet Dereli

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Fethi Pekin

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Acar Sertaç Komsuoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Simla Türker Bayazıt

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Hüseyin Arslan

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Esin Güral Argat

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Nüket Küçükel Ezberci

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ahmet Ketenci

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Alper Pirşen

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Mustafa Kemal Danabaş

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Agah Ruşen Çetin

Fenerbahçe Teknik kadro

Görev İsim

İdari Menajer Türkiye Emir Yolaç

Teknik Direktör Türkiye İsmail Kartal

Operasyon Direktörü

Teknik Menajer Türkiye Mehmet Aurelio

Yardımcı Antrenör

Yardımcı Antrenör

Yardımcı Antrenör Türkiye Zeki Murat Göle

Bireysel Performans Uzmanı Türkiye Fatih Yıldız

Analiz Uzmanı Türkiye Melikşah Sezgin

Analist Türkiye Mehmet Turhan Demir

Kaleci Antrenörü Türkiye Özden Öngün

Kaleci Antrenörü Türkiye Yasin Cirav

Doktor Türkiye Osman İlhan

Fizyoterapist Türkiye Umut Şahin

Fizyoterapist Türkiye Ata Özgür Ercan

Fizyoterapist Türkiye Bülent Uyar

Diyetisyen Türkiye Şengül Sangu Talak

Masör Türkiye Muhammed Fatih Yeniay

Masör Türkiye Eyüp Emre Yeşiller

Masör Türkiye Özkan Alaca

Masör Türkiye Veysel Çabşek

Fenerbahçe gol kralları

Süper Lig Gol Kralları (16)

Türkiye Ogün Altıparmak - 1970-71

Türkiye Osman Arpacıoğlu - 1972-73

Türkiye Cemil Turan - 1973-74, 1975-76, 1977-78

Türkiye Selçuk Yula - 1981-82, 1982-83

Türkiye Aykut Kocaman - 1988-89, 1991-92, 1994-95

Türkiye Tanju Çolak - 1992-93

Türkiye Bülent Uygun - 1993-94

Türkiye Semih Şentürk - 2007-08

Brezilya Alex de Souza - 2006-07, 2010-11

Ekvador Enner Valencia - 2022-23

Türkiye Kupası Gol Kralları

Türkiye Tuncay Şanlı - 2003-04

Brezilya Alex de Souza - 2004-05

Türkiye Semih Şentürk - 2006-07

Belçika Michy Batshuayi - 2022-23

Türkiye'de Yılın Futbolcusu

Türkiye Lefter Küçükandonyadis - 1955

Türkiye Cemil Turan - 1977

Türkiye Rıdvan Dilmen - 1989

Almanya Toni Schumacher - 1988, 1989

Nijerya Uche Okechukwu - 1997

Bosna-Hersek Elvir Baljić - 1998

Türkiye Rüştü Reçber - 2001

Hollanda Pierre van Hooijdonk - 2004

Türkiye Mehmet Aurelio - 2007

Brezilya Alex de Souza - 2005, 2010

Fenerbahçe oyuncu kadrosu

Altay Bayındır (Kaptan) Gustavo Henrique (Flamengo'dan kiralık) Samet Akaydin Serdar Aziz Willian Arão Ferdi Kadıoğlu Mert Hakan Yandaş Edin Džeko Arda Güler Enner Valencia Joshua King İrfan Can Kahveci Lincoln Henrique Serdar Dursun João Pedro Bright Osayi-Samuel Michy Batshuayi Jayden Oosterwolde Miha Zajc Miguel Crespo Luan Peres Nazım Sangaré Attila Szalai Ertuğrul Çetin İrfan Can Eğribayat İsmail Yüksek Emre Mor Diego Rossi Ryan Kent

A takım lisansı olan genç oyuncular

Yusuf Kocatürk

Bora Aydınlık

Muhammet İmre

Yiğit Efe Demir

Erkan Arda Çağdaş

Furkan Onur Akyüz