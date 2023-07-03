Fenerbahçe transfer haberleri
Jorge Jesus'un görevden ayrılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler; 3 isimle yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe’de kimler ayrıldı?
Sarı lacivertli kulubün Twitter hesabından yapılan açıklamada 3 futbolcuyla yolların ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Teşekkür Ederiz
- Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.
- Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor;
- Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe’de gelenler ve gidenler
Yeni transfer Dzeko'nun yanı sıra Batshuayi, King ve Serdar Dursun'un yeni sezon için yeterli olacağını söyleyen İsmail Kartal, Samatta ile Joao Pedro'ya ihtiyacı olmadığını söyledi. Kartal ayrıca Gustavo Henrique için de olumsuz görüş bildirdi.
Arda Güler gidecek mi?
Arda Güler'in Avrupa'ya transferi sonunda gerçekleşiyor. Fenerbahçe'deki performansıyla futbolseverlerin büyük beğenisini toplayan milli yıldız Arda Güler, rekor bedelle Barcelona'ya gidiyor. Arda Güler'in Avrupa hayali sonunda gerçek oluyor. İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona, genç yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Katalan ekibi, Arda transferi için sarı-lacivertlilere 23 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euroya varan bonus ödemesi yapacak.
Bu transfer Fenerbahçe'nin 21 milyon euroluk Vedat Muriqi satışını geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak. Genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Barcelona, serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirledi. Ayrıca Arda Güler, Katalan ekibine imza attıktan sonra 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek.
Fenerbahçe’de kimler kalacak?
Fenerbahçe’de kimler gidecek, ayrılacak?
Jorge Jesus hangi takıma transfer oldu?
Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında teknik direktörlük görevine getirildi.
Fenerbahçe
Fenerbahçe erkek futbol takımı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımıdır. Kulübün futbol dışında faaliyet gösterdiği diğer spor dalları basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisi'dir. Fenerbahçe futbol takımı, iç saha maçlarını İstanbul Kadıköy'de bulunan 50.530 kişilik Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapmaktadır. 1907 yılında bir spor kulübü olarak kurulan Fenerbahçe, Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden birisidir.
Fenerbahçe, toplamda 28 Türkiye şampiyonluğu ile en çok şampiyon olan Türk futbol takımı olduğu iddiasına sahiptir. Süper Lig'de 19 kez, Millî Küme'de 6, Türkiye Futbol Şampiyonası'nda ise 3 kez birinci olarak Türk futbol tarihinde en çok lig şampiyonluğu yaşamış takımdır. Ayrıca, 7 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak tarihinde bir Avrupa kupasındaki en iyi derecesini elde etti. 1968 yılında şampiyonluk yaşadığı Balkan Kupası Türkiye'nin ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası oldu.
Takma adı Sarı Kanaryalar olan Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımlarla rekabeti bulunsa da en büyük rakibi aynı şehirde bulunduğu Galatasaray'dır. Bu iki takım arasında gerçekleşen maçlar Kıtalararası Derbi veya Avrasya Derbisi olarak adlandırılır. Kulübün geleneksel forması düz, sarı lacivert çubuklu forma, beyaz şort ve yanları hafif renkli beyaz çoraplardan oluşur.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu
Görev İsim
Başkan Türkiye Ali Koç
Başkan Vekili Türkiye Erol Bilecik
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Burak Çağlan Kızılhan
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Mehmet Dereli
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Fethi Pekin
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Acar Sertaç Komsuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Simla Türker Bayazıt
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Hüseyin Arslan
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Esin Güral Argat
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Nüket Küçükel Ezberci
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ahmet Ketenci
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Alper Pirşen
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Mustafa Kemal Danabaş
Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Agah Ruşen Çetin
Fenerbahçe Teknik kadro
Görev İsim
İdari Menajer Türkiye Emir Yolaç
Teknik Direktör Türkiye İsmail Kartal
Operasyon Direktörü
Teknik Menajer Türkiye Mehmet Aurelio
Yardımcı Antrenör
Yardımcı Antrenör
Yardımcı Antrenör Türkiye Zeki Murat Göle
Bireysel Performans Uzmanı Türkiye Fatih Yıldız
Analiz Uzmanı Türkiye Melikşah Sezgin
Analist Türkiye Mehmet Turhan Demir
Kaleci Antrenörü Türkiye Özden Öngün
Kaleci Antrenörü Türkiye Yasin Cirav
Doktor Türkiye Osman İlhan
Fizyoterapist Türkiye Umut Şahin
Fizyoterapist Türkiye Ata Özgür Ercan
Fizyoterapist Türkiye Bülent Uyar
Diyetisyen Türkiye Şengül Sangu Talak
Masör Türkiye Muhammed Fatih Yeniay
Masör Türkiye Eyüp Emre Yeşiller
Masör Türkiye Özkan Alaca
Masör Türkiye Veysel Çabşek
Fenerbahçe gol kralları
Süper Lig Gol Kralları (16)
Türkiye Ogün Altıparmak - 1970-71
Türkiye Osman Arpacıoğlu - 1972-73
Türkiye Cemil Turan - 1973-74, 1975-76, 1977-78
Türkiye Selçuk Yula - 1981-82, 1982-83
Türkiye Aykut Kocaman - 1988-89, 1991-92, 1994-95
Türkiye Tanju Çolak - 1992-93
Türkiye Bülent Uygun - 1993-94
Türkiye Semih Şentürk - 2007-08
Brezilya Alex de Souza - 2006-07, 2010-11
Ekvador Enner Valencia - 2022-23
Türkiye Kupası Gol Kralları
Türkiye Tuncay Şanlı - 2003-04
Brezilya Alex de Souza - 2004-05
Türkiye Semih Şentürk - 2006-07
Belçika Michy Batshuayi - 2022-23
Türkiye'de Yılın Futbolcusu
Türkiye Lefter Küçükandonyadis - 1955
Türkiye Cemil Turan - 1977
Türkiye Rıdvan Dilmen - 1989
Almanya Toni Schumacher - 1988, 1989
Nijerya Uche Okechukwu - 1997
Bosna-Hersek Elvir Baljić - 1998
Türkiye Rüştü Reçber - 2001
Hollanda Pierre van Hooijdonk - 2004
Türkiye Mehmet Aurelio - 2007
Brezilya Alex de Souza - 2005, 2010
Fenerbahçe oyuncu kadrosu
- Altay Bayındır (Kaptan)
- Gustavo Henrique (Flamengo'dan kiralık)
- Samet Akaydin
- Serdar Aziz
- Willian Arão
- Ferdi Kadıoğlu
- Mert Hakan Yandaş
- Edin Džeko
- Arda Güler
- Enner Valencia
- Joshua King
- İrfan Can Kahveci
- Lincoln Henrique
- Serdar Dursun
- João Pedro
- Bright Osayi-Samuel
- Michy Batshuayi
- Jayden Oosterwolde
- Miha Zajc
- Miguel Crespo
- Luan Peres
- Nazım Sangaré
- Attila Szalai
- Ertuğrul Çetin
- İrfan Can Eğribayat
- İsmail Yüksek
- Emre Mor
- Diego Rossi
- Ryan Kent
A takım lisansı olan genç oyuncular
Yusuf Kocatürk
Bora Aydınlık
Muhammet İmre
Yiğit Efe Demir
Erkan Arda Çağdaş
Furkan Onur Akyüz
Jin-ho Jo