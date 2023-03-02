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Fenerbahçe deplasman yasağı kalktı

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, cumartesi saat 19.00'da oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe seyircisi alınmayacağın duyurmuştu. Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Fenerbahçe taraftarının Kayseri'deki deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar sonucuna göre, Fenerbahçe taraftarının deplasman yasağı kalkmış oldu.

16:28 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kayserispor-Fenerbahçe maçı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı

Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince; Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına, Fenerbahçe seyircisinin alınmayacağı açıklamıştı.

Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Kayserispor-Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe taraftarı Kayseri maçına alınacak mı?

Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci'nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı.


Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig dışında da dünya futbolunu yakından takip edenler, günün maç programını sorguluyor. İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi. İngiltere Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında Liverpool, evinde Wolverhampton'u 2-0 mağlup etti. FA Cup 5. Turu’nda Manchester United, sahasında West Ham’ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı haberimizde.


#Fenerbahçe
#Kayserispor
#süper lig
35 dakika önce
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Fenerbahçe deplasman yasağı kalktı
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