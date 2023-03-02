Kayserispor-Fenerbahçe maçı
Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince; Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına, Fenerbahçe seyircisinin alınmayacağı açıklamıştı.
Fenerbahçe taraftarı Kayseri maçına alınacak mı?
Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci'nin, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesine başvurarak, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı aldı.