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Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Lig'inde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin olaylı Braga maçını yöneten Ivan Bebek, sarı lacivertlilerin Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın 4. hakemi olarak atandı. İşte Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının hakemleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivassporun maçlarının hakemleri belli oldu
UEFA Avrupa ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçlarına çıkacak olan Trabzonspor - Ferencvaros maçında Harm Osmers düdük çalacak. Deplasmanda Dinamo Kiev ile mücadele edecek Fenerbahçe'nin maçını Duje Strukan yönetecek. Ivan Bebek Fenerbahçe maçında 4. hakemi olarak görev yapacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN AVRUPA'DAKİ HAKEMLERİ

UEFA AVRUPA LİGİ:

Trabzonspor - Ferencvaros: Harm Osmers

Dinamo Kiev - Fenerbahçe: Duje Strukan

Ivan Bebek, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının 4. hakemi olarak atandı.

AVRUPA KONFERANS LİGİ:

Başakşehir - Hearts: Goga Kikacheishvili

Slavia Prag - Sivasspor: Rade Obrenovic

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