Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının hakemleri belli oldu

Dünya

Fransa’da anayasa tartışması büyüyor

Fransa’da Başbakan Elisabeth Borne hükümetinin ekimde 3 kez bir yasa tasarısını meclis oylaması olmadan geçirmek için başvurduğu anayasa maddesi, muhalefetin tepkisini çekti ve demokratik bir sistemde böyle bir maddenin varlığının sorgulanmasına neden oldu. Fransa’da Ulusal Meclis’te salt çoğunluğu bulunmayan Borne hükümeti, ekimde 3 kez bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye soktu. Muhalefet, hükümetin bu adımını sert bir dille eleştirerek, her defasında hükümete karşı gensoru önergesi verdi. 577 milletvekilinden oluşan mecliste gensoru önergeleri çoğunluğun oyunu alamadığı için reddedildi.