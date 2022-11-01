Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçlarına çıkacak olan Trabzonspor - Ferencvaros maçında Harm Osmers düdük çalacak. Deplasmanda Dinamo Kiev ile mücadele edecek Fenerbahçe'nin maçını Duje Strukan yönetecek. Ivan Bebek Fenerbahçe maçında 4. hakemi olarak görev yapacak.
TEMSİLCİLERİMİZİN AVRUPA'DAKİ HAKEMLERİ
UEFA AVRUPA LİGİ:
Trabzonspor - Ferencvaros: Harm Osmers
Dinamo Kiev - Fenerbahçe: Duje Strukan
Ivan Bebek, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının 4. hakemi olarak atandı.
AVRUPA KONFERANS LİGİ:
Başakşehir - Hearts: Goga Kikacheishvili
Slavia Prag - Sivasspor: Rade Obrenovic