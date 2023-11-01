Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR CANLI SKOR
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİNDEN ÖNE ÇIKAN NOTLAR
> Trabzonspor'u konuk ettiği son 26 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 12B), rakibine en son 1997/98 sezonunda 3-1 mağlup oldu.
> Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (2G 1B), daha önceki 23 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 10B 11M).
> Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yakaladı (8 maç).
> Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol yemeyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı'dan (1981/82; 4 maç) bu yana bordo-mavili ekipteki görevine üst üste üç gole kapama yaparak başlayan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.
> Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en yüksek averaja sahip takım konumunda (+24). Lig tarihinde ilk 11 maç sonunda en yüksek averaja iki ekip Galatasaray (+25; 1998/99) ve Kocaelispor (+25; 1992/93).