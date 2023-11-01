Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta

Trendyol Süper Lig 11. haftasında derbi heyecanına sayılı günler kaldı. Lider Fenerbahçe 4 Kasım Cumartesi günü evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe , Trabzonspor ile oynadığı son 4 maçın sadece 1’inde galip gelebildi. Ligde 16 puanla 6. sırada bulunan bordo-mavililer zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Fenerbahçe - Trabzonspor derbisine dair merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 11. haftası Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR CANLI SKOR

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİNDEN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Trabzonspor'u konuk ettiği son 26 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 12B), rakibine en son 1997/98 sezonunda 3-1 mağlup oldu.

> Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (2G 1B), daha önceki 23 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 10B 11M).

> Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yakaladı (8 maç).

> Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol yemeyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı'dan (1981/82; 4 maç) bu yana bordo-mavili ekipteki görevine üst üste üç gole kapama yaparak başlayan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.

> Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en yüksek averaja sahip takım konumunda (+24). Lig tarihinde ilk 11 maç sonunda en yüksek averaja iki ekip Galatasaray (+25; 1998/99) ve Kocaelispor (+25; 1992/93).

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI























