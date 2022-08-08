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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek. Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de Ümraniyespor ile kıyasıya mücadele edecek. İşte Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri belli oldu. Futbolseverler Fenerbahçe Ümraniyepsor maçı ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte Fenerbahçe Ümraniyespor maçının saati ve muhtemel 11'leri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı muhtemel 11, maçın hakemi hakkında bilgiler
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin Ümiraniyespor karşılaşmasının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11 belli oldu mu?

FENERBAHÇE- ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak. Mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE MUHTEMEL İLK 11

Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia, Diego Rossi.

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

21.45'de oynanılacak karşılaşmada VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada Uğurlunun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

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