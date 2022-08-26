Özgün Fenerbahçe ve Trabzonsporun rakipleri de belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi grup kura sonuçları
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi grup kura sonuçları!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor ve ikincisi Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Elemelerde Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertli ekip, yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam etti ve gruplara katılmaya hak kazandı. Trabzonspor ise Devler Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Bu gelişmelerin ardından temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Trabzonsporun rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri eşleşen takımlar!
Fenerhbahçe ve Trabzonspor rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları öncesi torbalar belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak. Fenerbahçe 1, 2 ve 4'üncü, Trabzonspor ise 1, 2 ve 3'üncü torbada bulunan takımlarla eşleşecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

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