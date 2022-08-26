Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi grup kura sonuçları! Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor ve ikincisi Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Elemelerde Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertli ekip, yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam etti ve gruplara katılmaya hak kazandı. Trabzonspor ise Devler Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Bu gelişmelerin ardından temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

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