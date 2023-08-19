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Fenerbahçe, Twente maçı kadrosunu UEFA’ya gönderdi: Fred ve Cengiz Ünder!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA’ya gönderdi. Sarı-lacivertli kulübün UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder’in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe’de Fred ve Cengiz Ünder Twente maçında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe - Twente maç kadrosu.

17:07 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe, oyuncu listesini açıkladı.

FENERBAHÇE’DE FRED VE CENGİZ ÜNDER TWENTE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertli kulübün UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesinde şu isimler yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku,Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Umut Nayir."

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli takım, Play-Off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


#Fenerbahçe
#Twente
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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Fenerbahçe, Twente maçı kadrosunu UEFA’ya gönderdi: Fred ve Cengiz Ünder!