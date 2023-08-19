Fenerbahçe haberleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe, oyuncu listesini açıkladı.
FENERBAHÇE’DE FRED VE CENGİZ ÜNDER TWENTE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Sarı-lacivertli kulübün UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder de bulunuyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesinde şu isimler yer aldı:
"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku,Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Umut Nayir."
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarı-lacivertli takım, Play-Off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.