Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında evinde Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. 4. randevuya çıkacak iki takım arasında karşılaşmalarda Twente’nin 2 galibiyeti bulunuyor. 1 maçı ise Fenerbahçe kazandı. Hem Süper lig’e hem de Avrupa’ya güzel bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler evinde en iyi skoru elde ederek 2. maç için avantaj yakalama peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.