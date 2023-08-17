Fenerbahçe’ninn maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırladı. Zorlu mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı canlı skor bilgileri.