Fenerbahçe’ninn maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?
FENERBAHÇE’NİN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?
Trendyol Süper Lig 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
5 Alim Öztürk
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
7 Moryke Fofana
11 Emre Kılınç
17 Kingsley Schindler
21 Olivier Ntcham
48 Taylan Antalyalı
9 Marius Mouandilmadji
FENERBAHÇE
1 Altay Bayındır
6 Alexander Djiku
50 Rodrigo Becao
7 Ferdi Kadıoğlu
8 Mert Hakan Yandaş
10 Dusan Tadic
11 Ryan Kent
21 Bright Osayi-Samuel
53 Sebastian Szymanski
80 İsmail Yüksek
9 Edin Dzeko