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Fenerbahçe’ninn maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ligde 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler 2. haftada kayıp yaşamak istemiyor. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor ise ilk galibiyetini Fenerbahçe’ye karşı almaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç detayları, kadrosu ve muhtemel 11’leri.

16:32 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe’ninn maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Fenerbahçe’ninn maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig 2. haftasında
deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maç detayları, kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE’NİN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

5 Alim Öztürk

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

7 Moryke Fofana

11 Emre Kılınç

17 Kingsley Schindler

21 Olivier Ntcham

48 Taylan Antalyalı

9 Marius Mouandilmadji

FENERBAHÇE

1 Altay Bayındır

6 Alexander Djiku

50 Rodrigo Becao

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Dusan Tadic

11 Ryan Kent

21 Bright Osayi-Samuel

53 Sebastian Szymanski

80 İsmail Yüksek

9 Edin Dzeko

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Samsunspor
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