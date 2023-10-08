Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısı 1590'a yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1590'a yükseldiği bildirildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda yaralı sayısı arttı.

Saldırıda yaralananların sayısının 1590'a çıktığı aktarılan haberde, en az 300 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, yaralılardan bazılarının durumunun çok ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Nahal Tugayı Komutanı Yonatan Steinberg'in (42), Gazze sınırındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmada yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail basınında daha önce saldırılarda 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiği duyurulmuştu. Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

KAN, sosyal medya hesabından söz konusu karakoldaki çatışmalara ait bir görüntü yayımladı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu da Kfar Azza yerleşim biriminde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalara dair bir video yayımladı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup, çevredeki yerleşim yerlerine girdi. Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.

Askalan kentinde siyah dumanlar yükseliyor

Askalan kentindeki AA ekibi, İsrail ordusunun ve güvenlik güçlerinin kentte geniş biçimde yayılarak yoğun güvenlik önlemi aldığını bildirdi.

Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle kentte sık aralıklarla saldırı alarmları çalıyor, roketlerin isabet ettiği bazı bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor. İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketlere isabet etmesi sonucu gökyüzünden patlama sesleri geliyor. Kentte trafik çok seyrek ilerliyor ve İsrail ordusu çeşitli noktalarda kontrol noktalarında bekliyor.

Hamas'ın askeri kanadı Aksa Tufanı saldırısını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabaha karşı İsrail'e yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

"İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri nokta hedef alındı"

Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail'in savunma hattının delindiği kaydedildi.

İsrail'in yoğun roket atışları altında gerçekleştirilen saldırılardan 25'inin devam ettiği aktarıldı.

Kassam Tugaylarına bağlı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, İsrail ordusuna ait mevzilerin silahlı gruplarca ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı hesaplardan da Filistinli grupların İsrail'in güneyindeki askeri noktalara düzenlediği baskınların görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ordusu: Gazze’den sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar farklı noktalarda devam ediyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların farklı noktalarda sürdüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla sivil ve askeri birden fazla noktada çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İsrail'in özel kuvvetleriyle bu operasyonu yürüttüğünü belirten Conricus, İsrail ordusunun bu alanda kontrolü sağladıktan sonra duyuru yapacaklarını ifade etti. Conricus, İsrail ordusunun bölgede kontrolü sağlayıp sınırı kapattıktan sonra Hamas ve saldırıyı gerçekleştiren diğer grupları vurmaya devam edeceğini bildirdi.

İsrail Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.

Sınırda "İsrail tankı vuruldu, askerler esir alındı" iddiası

Gazze Şeridi'nin İsrail'in kontrolündeki tampon bölgesinde bir İsrail tankının vurulduğu iddia edildi. Sosyal medyada, vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı. Videoda konuşan kişi, İsrail askerlerinin esir alındığını ileri sürdü.

Ayrıca Filistinli silahlı grupların, İsrail ordusuna ait bir arazi aracını Gazze içinde kullandığı ve bir İsrail askerine ait olduğu ifade edilen cesedi Gazze içine getirdiği görüntüler sosyal medyada dolaştı.

Filistinli silahlı kişilerin, motorlu planörle İsrail içindeki yerleşim yerine girdiği görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

Hamas, Gazze Şeridi'nin güney doğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti ve olaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

İşgalci İsrail, Gazze’de birçok sivil yerleşim alanı hedef aldı. Şehir karanlığa gömüldü.

Hamas: Esir alınan İsrailliler arasında üst düzey subaylar var

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin iki ayrı görüntü paylaştı.

Görüntülerde, Nahal Oz’daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.

Paylaşılan bir diğer videoda ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, “askeri kışla” olduğu anlaşılan bir alandan “sivil kıyafetli” bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Esir alınan onlarca İsrailli asker ve subayın, güvenli yerlerde ve direniş güçlerine ait tünellerde güvence altında olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları, söz konusu askerlerin net sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Hamas lideri Heniyye: Adı Mescid-i Aksa olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada "Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti.

Heniyye, Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in, Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimi ve saldırıların yanı sıra Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirtti.

İsrail-Lübnan sınırında çatışma!

Roketler ve toplar ateşlendiİsrail ordusu Lübnan tarafından İsrail topraklarına roketli ve silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ilerleyen saatlerde İsrail Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu.

Filistin son durum: Can kaybı ne kadar oldu?

09:00 Sağlık yetkilileri, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 256'ya yükseldiğini, yaklaşık 1.800 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin en az 20'si çocuk. Yaralılar arasında da 120 çocuk olduğu öğrenildi.



