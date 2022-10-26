Fiorentina - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçlarında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Avrupa’da başarılı bir futbol sergilemeye devam ediyor. 10 puanla grupta lider olan Başakşehir bu maçı da kazanarak gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek istiyor. Artemio Franchi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Peki Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar.

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