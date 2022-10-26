Özgün Fiorentina - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu
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Fiorentina - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu

UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçlarında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Avrupa’da başarılı bir futbol sergilemeye devam ediyor. 10 puanla grupta lider olan Başakşehir bu maçı da kazanarak gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek istiyor. Artemio Franchi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Peki Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiorentina - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu
Konferans ligi

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz yarın 5. hafta maçlarını oynayacak. Ülke puanı sıralamasını etkileyecek olan maçlardan temsilcilerimiz mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Fiorentina - Başakşehir maçının detayları haberimizde.

MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir

Muhammed, Ömer Ali, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Deniz, Traore, Serdar, Okaka.

Fiorentina

Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Duncan, Ikone, Jovic, Kouame.

FİORENTİNA - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Başakşehir FK maçı 27 Ekim Perşembe akşamı saat 19:45’de başlayacak.

FİORENTİNA - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fiorentina - Başakşehir FK maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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