İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 240 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 49 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Diş muayenesi ücretleri ne kadar?

2025 Ocak ayında sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi yüzde 66,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan yüzde 52,80 ile edebi kitaplar, sağlık harcamaları gurubunda yer alan yüzde 44,71 ile diş tedavisi-dolgu, yüzde 44,09 ile diş tedavisi- diş çekimi, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 43,89 ile köprü-otoyol ve tünel geçiş ücreti, yüzde 40 ile otopark ücreti, yüzde 35,58 ile şehir içi ulaşım harcamaları, yüzde 35 ile taksi ücreti, yüzde 34,96 ile okul servis ücreti, gıda harcamaları grubunda yer alan yüzde 32,61 ile yeşil soğan, yüzde 29,36 ile salatalık, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan yüzde 24,96 ile şehirlerarası otobüs bilet ücretleri, eğitim harcamaları grubunda yer alan yüzde 22,22 ile kreş ve anaokulu ücretleri, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan yüzde 17,75 ile limon ve yüzde 15,24 ile ekmek oldu.

En çok fiyatı düşen kabak olduOcakta gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan kabak yüzde 23,47 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

En çok fiyatı düşen ürünler hangileri oldu?

Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 19 ile karnabahar, giyim ve ayakkabı harcamaları grubundan yüzde 8,39 ile kadın kazağı ve yüzde 8,31 ile erkek kazağı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 6,92 ile zeytinyağı, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 6,90 ile ütü, giyim ve ayakkabı harcamaları grubundan yüzde 6,33 ile kadın hırkası, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 5,99 ile ıspanak ve yüzde 5,72 ile pırasa, giyim ve ayakkabı harcamaları grubundan yüzde 5,47 ile kadın gömleği ve yüzde 5,22 ile erkek montu olurken, lokanta ve oteller grubundan yüzde 3,52 ile gecelik otel oda ücreti olarak kayıtlara geçti.



