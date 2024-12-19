100 binden fazla kişi kayıp: Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkede toplu mezarlar ortaya çıkıyor

Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda da Şam'ın bazı bölgelerinde toplu mezarlara işaret ediliyor.

2009, 2014 ve 2015 tarihli uydu görüntülerine ve Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nin iki eski çalışanın anlatılarına yer verilen rapor, Sednaya'da 2011'den bu yana devrik rejim tarafından işlenen cinayet ve işkenceleri, sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırıları ortaya koyuyor.

Raporda Sednaya Hapishanesi'nde öldürülenlerin cesetlerinin, kamyonlarla toplu mezarlara gömüldüğü ifade ediliyor.