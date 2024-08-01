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Dünya

48 saatte 35 kişi hayatını kaybetti: Bilanço ağırlaşıyor uyarılar peş peşe yapılıyor

10:52 - 1/08/2024 Perşembe
AA

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve su baskınları nedeniyle son 48 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, ülkenin kuzeybatı sınırındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sellerin bölgedeki evler ile köprülere ciddi hasar verdiğini bildirerek yarın ile 6 Ağustos arasında ülke genelinde sağanak ve sel uyarısında bulunuldu.

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Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve su baskınları nedeniyle son 48 saatte 35 kişi hayatını kaybetti.


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Yerel yetkililer, ülkenin kuzeybatı sınırındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sellerin bölgedeki evler ile köprülere ciddi hasar verdiğini bildirdi.


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Sel ve su baskınlarından dolayı ilk belirlemelere göre son 2 günde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yağışların aynı zamanda toprak kaymalarına da neden olduğunu kaydetti.


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Yetkililer, yağışların etkili olduğu eyaletin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda da 15 kişinin yaralandığını duyurdu.


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Bölge sakinlerinden Israr Ahmad, yaptığı açıklamada, durumun çok ciddi ve altyapıdaki hasarın oldukça fazla olduğunu söyledi.


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 Ülke genelinde sağanak yağış ve sel uyarısı


Pakistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, yarın ile 6 Ağustos arasında ülke genelinde sağanak ve sel uyarısında bulunuldu.

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Ulusal Afet Yönetimi Kurumunun açıklamasında yetkililerden gerekli tedbirlerin alınması istendi.

#sel
#facia
#Pakistan
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