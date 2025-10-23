491 yıl sonra bir ilk: İngiltere Kralı ile Papa birlikte dua etti

Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, nisanda da hem İtalya’ya hem Vatikan’a resmi ziyaret için Roma’ya gelmişti. Bu ziyaretin Vatikan ayağı o dönemki Papa Franciscus’un rahatsızlığı sebebiyle ertelenmiş buna karşın Kral ve Kraliçe, 9 Nisan’da Papa Franciscus tarafından özel bir görüşme kapsamında Vatikan'da kabul edilmişti. Bu görüşmeden kısa süre sonra Papa Franciscus, 21 Nisan’da vefat etmiş onun yerine ABD’li Kardinal Robert Prevost 8 Mayıs'ta yeni papa seçilmiş ve kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.