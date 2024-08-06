ABD'de etkili olan Debby Kasırgası: 4 ölü 1 yaralı

Cooper, eyalet kaynaklarının afetle mücadele için seferber edilmesine olanak tanıyan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Hava koşulları Kuzey Carolina'ya yoğun yağmur ve sel getirme potansiyeline sahip olduğu için buna hazırlanıyoruz" dedi. Cooper, eyalet sakinlerini önlem almaya çağırdı.