ABD'de Filistin destekçisi aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından başkent Washington'da yürüyüş düzenleyen göstericiler, Başkan Donald Trump'ın ifade özgürlüğüne yönelik daha geniş kapsamlı baskısının bir parçası olarak sınır dışı etmekle tehdit ettiği Halil'in serbest bırakılmasını talep etti.