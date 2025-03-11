ABD'de Filistin destekçisi aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

ABD'nin New York kentinde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, yeşil kartı iptal edilen eski Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in ICE tarafından gözaltına alınmasını protesto etti.
Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından başkent Washington'da yürüyüş düzenleyen göstericiler, Başkan Donald Trump'ın ifade özgürlüğüne yönelik daha geniş kapsamlı baskısının bir parçası olarak sınır dışı etmekle tehdit ettiği Halil'in serbest bırakılmasını talep etti.
Gösteriye Amerikalı siyaset bilimci ve aktivist Norman Finkelstein da katıldı.
Gösteriler sırasında bir protestocu gözaltına alındı.