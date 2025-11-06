ABD’de hükümet krizi ulaşımı vurdu: 40 havalimanında uçuşlar azaltıldı

ABD Kongresi’nin iki kanadını da kontrol eden Cumhuriyetçilerin Senato’da geçici bütçe tasarısı geçirmek için gerekli olan 60 oya sahip olmaması, Demokratların desteğini gerekli kılmıştı. Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılması ve sosyal harcamalarda yapılan kesintilerin durdurulması gibi talepleri geçici bütçe desteği için şart koşmuştu. Cumhuriyetçiler bunun ABD’lilerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıracağını savunarak taviz vermemişti.