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Akın ettiler: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı vatandaşlara açıldı

Akın ettiler: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı vatandaşlara açıldı

19:258/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
AA
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. 61 Yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Şam'da boş kalan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, vatandaşlara açıldı.

Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının çökmesinin ardından dünyada tüm gözler Suriye'de bundan sonraki sürece çevrildi.

Şam'dan kaçan Esed'in nerede olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Baas rejiminin çökmesinin ardından Şam'da boş kalan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, vatandaşlara açıldı.


İşte o kareler...



#Suriye
#Şam
#Cumhurbaşkanlığı Sarayı

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