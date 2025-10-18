Yeni Şafak
Ateşkes sonrası El-Gabari Mahallesi’ndeki yıkım gün yüzüne çıktı

13:1418/10/2025, Cumartesi
AA
Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesi ve İsrail ordusunun çekilmeye başlamasının ardından El-Gabari Mahallesi’ndeki yıkım gün yüzüne çıktı. İsrail saldırıları sonucu neredeyse hiç sağlam bina kalmadı, evler yıkıldı, sokaklar enkazla doldu. Bölgeye dönen yerinden edilmiş Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı.

