Ateşkes sonrası El-Gabari Mahallesi’ndeki yıkım gün yüzüne çıktı

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesi ve İsrail ordusunun çekilmeye başlamasının ardından El-Gabari Mahallesi’ndeki yıkım gün yüzüne çıktı. İsrail saldırıları sonucu neredeyse hiç sağlam bina kalmadı, evler yıkıldı, sokaklar enkazla doldu. Bölgeye dönen yerinden edilmiş Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı.
