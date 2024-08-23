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Dünya

Avrupa'da volkanik patlama alarmı: Acil durum ilan edildi

14:30 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 14:34 - 23/08/2024 Cuma
AA

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın, patlayarak lav ve kül püskürttüğü bildirildi. Yetkililer, Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik faaliyete ilişkin açıklamalarda bulundu. Birkaç sarsıntının ardından gelen patlama sonucu yanardağın lav ve kül püskürttüğünü belirten yetkililer, bunun Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki 6'ncı patlama olduğunu kaydetti.

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İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın Aralık 2023'ten beri altıncı kez patladığını duyurdu. Açıklamada, patlama sonrası oluşan çatlağın 3.9 kilometreye ulaştığı belirtildi.

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İzlanda Meteoroloji Ofisi, dün yaptığı açıklamada Aralık 2023'ten bu yana beş kez patlayan yanardağın dün altıncı kez patladığını duyurdu.

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Açıklamada, patlamanın bölgede yaşanan bir dizi artçı deprem sebebiyle başladığı vurgulandı.

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Aralık ayında başlayan patlamalar sonucunda balıkçı kasabası Grindavik'e doğru lav akmış, yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmişti. 

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İzlanda Meteoroloji Ofisi, lavın bu kez balıkçı kasabasına doğru akmadığını ifade etti. İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın etkisinin küçük bir alanla sınırlı olduğu ve hayati bir tehdit bulunmadığı açıklandı. 

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 Açıklamada, uçuşların da etkilenmediği belirtilirken, bölgenin yakınındaki ‘Blue Lagoon' isimli turistik jeotermal kaplıca geçici olarak kapatıldı.

#İzlanda
#yanardağ
#volkan
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