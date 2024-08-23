Avrupa'da volkanik patlama alarmı: Acil durum ilan edildi

İzlanda Meteoroloji Ofisi, lavın bu kez balıkçı kasabasına doğru akmadığını ifade etti. İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın etkisinin küçük bir alanla sınırlı olduğu ve hayati bir tehdit bulunmadığı açıklandı.