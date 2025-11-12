Bacağını kaybeden 13 yaşındaki Muhammed’in yaşam mücadelesi

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yaşayan 13 yaşındaki Muhammed Tarık Salih, savaşın ilk günlerinde sığındığı okulun hedef alınması sonucu bir bacağından ağır şekilde yaralandı. Yaralanmanın ardından bacağının alt kısmı kesildi. Ancak haftalar süren kuşatma ve tıbbi yetersizlik nedeniyle yaranın enfeksiyon kapması üzerine, aynı bacağın daha üst kısmı da yeniden kesilmek zorunda kaldı. Muhammed, bugün hem fiziksel acıyla hem de savaşın getirdiği travmayla mücadele ediyor.

