Son bir haftadır Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası, ABD'nin Texas kıyılarına doğru yaklaşmaya başladı. Can kayıplarının yaşandığı ve tahliye emrinin verildiği bölgede OHAL ilan edildi. Texas Valisi Greg Abbott, sahil kesiminde oturanlardan ve tatilcilerden çoğunun uyarılara rağmen bölgede kaldığını ve bunun endişeye yol açtığını söyledi. Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti. Peki koca bölgeyi yerle bir eden Beryl Kasırgası nedir? Beryl Kasırgası nerelerde etili olur?

1 / 11 Son bir haftadır Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası, ABD'nin Texas kıyılarına doğru yaklaşmaya başladı.



2 / 11 ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Beryl Kasırgası'nın Texas eyaletinin Matagorda ilçesinin 48,2 kilometre güneydoğusu ve Corpus Christi kentinin yaklaşık 152 kilometre kuzeydoğusunda etkili olduğunu açıkladı.

3 / 11 Beryl, kuzeybatıya doğru saatte 16 kilometre hızla ilerlerken, kasırganın en yüksek rüzgar hızı saatte 128,7 kilometre oldu.



4 / 11 Mesquite Körfezi'nin kuzeyinden Port Bolivar'a kadar olan Texas kıyıları için kasırga uyarısı yapıldı.



5 / 11 Tahliye emri verildi

Texas sahilindeki vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin camlarını tahtalarla kapatarak kasırgaya karşı önlem aldı.

6 / 11 Öte yandan sahil kasabalarında oturanlar da tahliye emri sonrası bulundukları yerlerden ayrılmaya başladı.



7 / 11 Beryl Kasırgası, Texas'a doğru yaklaşırken yetkililer elektrik kesintisine ve sele karşı uyarıda bulundu.



8 / 11 Texas Valisi Greg Abbott, sahil kesiminde oturanlardan ve tatilcilerden çoğunun uyarılara rağmen bölgede kaldığını ve bunun endişeye yol açtığını söyledi.



9 / 11 Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

10 / 11 Beryl Kasırgası nedir, nerelerde etkili olur? Kasırgalar, tropikal bölgelerde ortaya çıkan doğal afetlerdir. Genellikle düşük basınçlı bir merkez etrafında dönen yüksek hızlı rüzgarlar, yoğun yağışlar ve dev dalgalardan oluşurlar. Bu doğal olaylar, sıcak su yüzeyleri üzerinde gelişen büyük çaplı fırtınalar olarak tanımlanır. Kasırgaların merkezindeki düşük basınç, çevresindeki yüksek hızdaki rüzgarların oluşmasına ve spiral bir şekilde hareket eden yoğun bulut sistemlerinin meydana gelmesine neden olur.