Beşar Esed'in oğlu Hafız Esed ortaya çıktı

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esed’in oğlu Hafız Esed Twitter hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Suriye’de yaşadıkları son günü ve kaçışı anlatan oğul Esed'in hesabı Twitter tarafından kapatılmıştı. Hafız Esed bu sefer Telegram üzerinden video paylaştı. Moskova sokaklarından görüntülerini paylaşan Esed, kapanan Twitter hesabının kendisinin olduğunu doğruladı.
Suriye’de 10 yıldır süren iç savaş, geçtiğimiz yılın son aylarında muhaliflerin yönetimi ele geçirmesi ve Beşar Esed'in ülkeden kaçmasıyla son bulmuştu.
Ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçan Beşar Esed'in oğlu Hafız Esed, Twitter’dan yapığı paylaşımda Suriye’de yaşadıkları son günleri anlattı.
Son ana kadar ülkeden kaçmayı düşünmediklerini ifade eden Hafız Esed, ne olduysa Rus yetkilinin evlerine gelmesi sonrasında olduğunu söyledi.
“Ayrılmaya dair hiçbir hazırlık yoktu, ya da ayrılacağımıza dair hiçbir işaret yoktu. Bu durum, gece yarısından sonra bir Rus yetkilinin El-Malki mahallesindeki evimize gelmesiyle değişti. Şam’daki durumun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı’ndan birkaç günlüğüne Lazkiye’ye taşınması ve kıyı ve El-Gab Ovası cephelerinde hala devam eden çatışmaların denetiminin kolaylaştırılması talebinde bulundu.
Kısa bir süre sonra, sabah 3 civarında Şam Uluslararası Havaalanı’na doğru yola koyulduk ve orada amcam Mahir bize katıldı. Havaalanını bomboş bulduk, kontrol kulesi dahil hiçbir personel yoktu. Daha sonra, şafak vakti Lazkiye’ye giden bir Rus askeri uçağına bindik ve Hmeimim Havaalanı’na indik.
Pazar sabahının erken saatlerinde, havaalanından karayoluyla 40 kilometreden fazla uzaklıktaki Burj Islam bölgesindeki başkanlık dinlenme tesisine gitmemiz gerekiyordu. Ancak, oradaki herhangi birine ulaşma girişimlerimiz başarısız oldu, çünkü denediğimiz tüm telefonlar kapalıydı. Kısa süre sonra cepheden askeri çekilmeler ve kalan son mevzilerin düştüğüne dair raporlar almaya başladık. Aynı zamanda, üssü hedef alan bir dizi drone saldırısı başladı ve çevredeki alanda hem yakın hem de uzak silah sesleri duyuldu; bu durum konaklamamız boyunca devam etti.”
Askerlerle ailesinin tüm iletişiminin koparıldığını söyleyen Hafız Esed, sonrasında Rus yetkilerin kendilerini Rusya’ya kaçıracak uçağa bindirdiğini ifade etti.
Hafız Esed, kapanan Twitter hesabı sonrasında Telegram’dan Rusya’nın başkenti Moskova’da olduğu görüntüleri de yayınlandı.