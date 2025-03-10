Big Ben'e tırmanıp Filistin Bayrağı dalgalandırmıştı: Genç aktivist bugün mahkemeye çıkıyor

İngiltere'de Parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açan protestocu mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor.
Filistin bayrağı taşıyan bir gösterici, 8 Mart sabah saatlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Big Ben olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmandı.
Polis güvenlik önlemleri aldı
Westminster Sarayı'nın yanında bulunan kuleye çıkan Bridge Caddesi ve Westminster Köprüsü de dahil çok sayıda cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı bölgede güvenlik güçleri önlemler aldı.
16 saatten fazla sürdü
Instagram'da "Free_all.of.us" adını kullanan protestocu, 8 Mart'ta yerel saatle 07.30 (TSİ 10.30) sıralarında kuleye tırmandığı eylemini saatin gece yarısını geçmesiyle (TSİ 03.00 suları) sonlandırdı.
Zorla indirildi
İtfaiye merdiveniyle kuleden indirilen eylemci, kendisini desteklemek için gelenlerin Filistin'e destek sloganlarına bayrağını sallayarak karşılık verdi.
Ambulansla götürüldü
Eylemci, çıplak ayakla ve ekipmansız tırmandığı kulede 16 saat süren eylemin ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirilerek olay yerinden çıkarıldı.
'Daha yükseğe tırmanırım!'
Kendisini indirmeye yönelik girişimler karşısında itfaiyeye yaklaşmaması uyarısında bulunan protestocu, "Yaklaşırsanız daha yükseğe tırmanmak zorunda kalacağım." demiş, yetkililer ise eylemi güvenli şekilde sonuçlandırmak için zorla indirme girişiminde bulunulmadığını açıklamıştı.
Canlı yayınladı
Eylem sırasında açtığı canlı yayınlarla bilgi veren protestocu, yeterince yiyeceğinin bulunduğunu, ayağındaki yaraların ise önemsiz olduğunu söyledi.
Genç aktivistin kimliği açıklandı
Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, kuleye tırmanan kişinin Essex kentinden 29 yaşındaki Daniel Day olduğu ifade edildi.
'Kamu düzenini bozmak' suçlaması
Polis, protestocunun kasıtlı veya sorumsuzca kamu düzenini bozmakla ve koruma altındaki alana izinsiz girmekle suçlandığını belirtti.
Bugün mahkemeye çıkacak
Protestocu hakkında dava açıldığını kaydeden polis, Day'in bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağını bildirdi.