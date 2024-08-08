Bilanço ağırlaşıyor: Aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı artıyor

Güney Kore'de yazın başından bu yana etkili olan aşırı sıcakların bilançosu ağırlaşıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, sıcaklık değerlerinin ülke genelinde bir süre daha 35 santigrat derece ve üzerinde seyredeceği belirtilirken, saat 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısı yapıldı. Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu.

1 / 5 Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.



2 / 5 Güney Kore İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 20 Mayıs'tan tarihinden bu yana sıcak çarpması nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran bin 907 kişiden 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 18'e yükseldi.

3 / 5 Aşırı sıcaklar nedeniyle 393 bini kanatlı olmak üzere yaklaşık 420 bin çiftlik hayvanı ile farklı çiftliklerdeki 430 bin balık telef oldu.

4 / 5 Aşırı sıcak uyarısı yapıldı Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, sıcaklık değerlerinin ülke genelinde bir süre daha 35 santigrat derece ve üzerinde seyredeceği belirtilirken, saat 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısı yapıldı.