Başbakan Shinawatra felaket bölgelerini ziyaret etti





Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ve beraberindeki heyet, bugün Kuzey eyaletlerinde afet bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yardım çalışmalarına katıldı. Sel felaketinin oldukça etkili olduğu Nan eyaletinde yardım botuyla gıda ve erzak dağıtımına katılan Başbakan Shinawatra, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için kurulan acil durum merkezini ziyaret etti.