Tayland'ı etkisi altına alan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 19 kişinin yaralandığı, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
Tayland'ı etkisi altına alan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinden (DDPM) yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin hanenin ülke genelindeki şiddetli yağışlardan etkilendiği bildirildi.
Sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 19 kişinin yaralandığı, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, sel riskinin kuzeydeki Chiang Rai, Nan, Phayao, Phetchabun ile Phrae eyaletlerinde devam ettiği uyarısında bulunuldu.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Tayland Meteroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ay sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, vatandaşlara sel ve su taşkınlarına karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarı yapıldı.
Başbakan Shinawatra felaket bölgelerini ziyaret etti
Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ve beraberindeki heyet, bugün Kuzey eyaletlerinde afet bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yardım çalışmalarına katıldı. Sel felaketinin oldukça etkili olduğu Nan eyaletinde yardım botuyla gıda ve erzak dağıtımına katılan Başbakan Shinawatra, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için kurulan acil durum merkezini ziyaret etti.
Phuket Adası'nda yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yapan Shinawatra, “Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını içtenlikle umuyorum. Gelecekte daha da artması muhtemel bu tarz felaketlerin önüne geçmek için gerekli altyapı çalışmalarına başlamalıyız” dedi.