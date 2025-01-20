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Bir buçuk aylık İsrail işgali Kemal Advan Hastanesi'ni enkaza çevirdi

Bir buçuk aylık İsrail işgali Kemal Advan Hastanesi'ni enkaza çevirdi

10:0320/01/2025, Pazartesi
AA
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<p>Hamas ise terör devleti İsrail arasında gerçekleşen ateşkes anlaşması sonrası İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya kentinden de çekildi.</p>
Hamas ise terör devleti İsrail arasında gerçekleşen ateşkes anlaşması sonrası İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya kentinden de çekildi.

Soykırımcı İsrail'in çekildiği Kemal Advan Hastanesi ve çevresinde oluşan ağır yıkım görüntülendi.

Aylarca süren bombardıman ve çatışmalar nedeniyle yerle bir olan ve neredeyse sağlam binanın kalmadığı kente dönen Filistinliler, enkaz halindeki evlerle karşılaştı.

İsrail ordusu kentten çekilirken Kemal Advan Hastanesi'nin içler acısı hali göze çarptı.

#Kemal Advan Hastanesi
#Gazze Şeridi
#Hamas
#Ateşkes
#İsrail

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