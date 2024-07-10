BM Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de son 4 günde 4 okul vuruldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell açıklamasında, “Han Yunus'ta ailelerin barındığı bir okul IDF tarafından bombalandı ve onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Masum siviller daha ne kadar bu çatışmanın yükünü çekecek? Uluslararası hukukun her türlü ihlalini kınıyoruz: sorumlular hesap vermelidir. Mahsur kalan yüzlerce sivile nefes aldırmak, tüm rehineleri serbest bırakmak ve ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırmak için derhal ateşkes sağlanması zorunludur” dedi.