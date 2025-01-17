Bombalar altında açlık mücadelesi

Terör devletinin saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.
Soykırımcı İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yemek dağıtımı yapıldı.
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İşgalci İsrail'in saldırılarından kaçarak Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine sığınan Filistinlilere, hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.
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Dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.
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