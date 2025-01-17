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Bombalar altında açlık mücadelesi

Bombalar altında açlık mücadelesi

14:5217/01/2025, Cuma
AA
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<p>Terör devletinin saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.</p>
Terör devletinin saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

Soykırımcı İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yemek dağıtımı yapıldı.

İşgalci İsrail'in saldırılarından kaçarak Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine sığınan Filistinlilere, hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.

#Gazze Şeridi
#İnsani Yardım
#Deyr Balah

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