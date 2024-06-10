Böylesi ilk kez görüldü: Dev deniz canlısı kıyıya vurdu! Yeni tür keşfedildi

Gördüğü fotoğraflar bunun sıradan bir okyanus güneş balığı (Mola mola) değil, çok aşina olduğu farklı bir tür olan kapüşonlu güneş balığı (Mola tecta) olabileceğini gösteriyordu. Başlangıçta sadece güney yarımkürenin ılıman sularında yaşadığı düşünülen bu canlı, yakın zamanda birkaç tanesinin Kaliforniya'da ve bir tanesinin de Alaska'nın kuzeyinde kıyıya vurmasıyla araştırılmaya başlandı” dedi.