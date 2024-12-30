Çadırlar sular altında kaldı: Gazze'de kış etkisini sürdürüyor

Gazzeliler bir yandan terörist İsrail'in saldırılarına karşı direnirken diğer yandan şiddetli soğuk ve su baskınlarıyla mücadele ediyor.

1 /25 Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kurban Mülteci Kampı'nda çadırlar sular altında kaldı.

2 /25 Filistinliler, kötü hava koşullarıyla mücadele ederek derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

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