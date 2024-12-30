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Çadırlar sular altında kaldı: Gazze'de kış etkisini sürdürüyor

Çadırlar sular altında kaldı: Gazze'de kış etkisini sürdürüyor

10:3330/12/2024, Pazartesi
AA
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<p>İşgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, binlerce insanın sığındığı çadır kamplarda su baskınlarına yol açtı.</p>
İşgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, binlerce insanın sığındığı çadır kamplarda su baskınlarına yol açtı.

Gazzeliler bir yandan terörist İsrail'in saldırılarına karşı direnirken diğer yandan şiddetli soğuk ve su baskınlarıyla mücadele ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kurban Mülteci Kampı'nda çadırlar sular altında kaldı.

Filistinliler, kötü hava koşullarıyla mücadele ederek derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

#Gazze
#Mülteci Kampı
#Yağmur

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